РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В двух деревнях и селе Подольска 4 декабря временно отключат свет из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в зоне деятельности компании «Россети Московский регион» (ПАОЛ «МОЭСК») 4 декабря пройдут отключения электроэнергии в деревнях Пузиково, Хряслово и селе Сынково (микрорайон Лаговский) с 9:00 до 17:00. Отключение будет происходить в связи с работами по замене опоры», – говорится в сообщении.

Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, приведения в надлежащее состояние линий электропередач, проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования. Жителей просят с пониманием отнестись к работе энергетиков.

В случае сбоев в электроснабжении в доме, квартире или офисе можно позвонить в «Россети» по телефону: 8(800)700-40-70. Телефон круглосуточной дежурной службы «Мособлэнерго»: 8(495)99-500-99.