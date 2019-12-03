РИАМО - 3 дек. В столице насчитывается порядка 40 тысяч детей-инвалидов, в городе ежедневно проводится работа по созданию доступной среды, сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин.

«Люди без инвалидности и люди с инвалидностью должны перестать делиться. Современное толерантное общество, инклюзивное общество - это не только универсальный дизайн, универсальная и доступная среда - это, прежде всего, этика взаимодействия между людьми. Мы должны просто лучше друг друга понимать. В городе более миллиона человек и порядка 40 тысяч детей с инвалидностью. Это большое количество», - сказал Володин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, также в городе ежедневно проводится работа по созданию доступной среды для маломобильных групп граждан. Таким образом, 95% столичных автобусов стали низкопольными.

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