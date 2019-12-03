РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В Подольске 35 управляющих компаний приступили к работе в новом мобильном приложении «Проверки Подмосковья», которое помогает контролировать работу дворников в режиме онлайн, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Подольска 35 управляющих компаний приступили к работе в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», которое создано министерством благоустройства Московской области. Предварительно в Географическую информационную систему были внесены данные о 518 дворах, 505 тротуарах и 694 детских площадках округа. Внедрено мобильное приложение на 94%, на сегодня в системе 1564 задачи, из них выполнено – 1026, в работе находятся 115», – говорится в сообщении.

Работа приложения заключается в том, чтобы фиксировать каждую дворовую территорию утром, перед проведением работ, и после уборки. От дворника требуется сфотографировать территорию, а потом загрузить результат в систему. Каждый сотрудник подключен к системе геолокации, что позволяет ему выполнять работы только в нужном дворе.