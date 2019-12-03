РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из квартиры мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 46-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в квартире одного из домов на улице Веллинга, похитил мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний раннее судимый местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.