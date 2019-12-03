РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. Около 100 жителей Подольска пожилого возраста приняли участие в тренировке по катанию на коньках с инструкторами Ледового дворца «Витязь» в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Ледовом дворце «Витязь» Подольска во вторник, 3 декабря, прошла открытая тренировка по катанию на коньках для граждан пожилого возраста в рамках программы «Активное долголетие». Участие в ней приняли порядка 100 граждан старшего поколения», – говорится в сообщении.

Среди почетных гостей мероприятия присутствовал советский хоккеист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Владимир Мышкин.

«Тренировка прошла под руководством наставников подольской спортивной организации «Ночная хоккейная лига» и инструкторов ЛД «Витязь», – отмечается в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, программа «Активное долголетие» стартовала в Подольске с октября текущего года, и за первые два полных месяца ее участниками стали свыше 1,6 тысячи человек.

Программа включает в себя совершенно разнообразные занятия и тренировки не только на льду, но также и мастер-классы по йоге, скандинавской ходьбе, плаванию, лечебной гимнастике. С наступлением зимнего сезона основное внимание уделяется зимним видам спорта и активного отдыха.