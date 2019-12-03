РИАМО - 3 дек. В столице эвакуируют сотрудников и посетителей Кунцевского районного суда, сообщил РИАМО во вторник представитель суда.
Волна ложных анонимных сообщений о «минировании» городских судов началась с 28 ноября. Практически каждый день неизвестные сообщают о заложенных бомбах в столичных судах.
«В настоящее время проводится эвакуация посетителей и сотрудников суда. После завершения проверочных мероприятий, заседание продолжится», - сказал собеседник агентства.
Ранее были эвакуированы Тверской, Мещанский, Измайловский, Лефортовский и Пресненский суды. Измайловский и Лефортовский уже проверены, возобновили работу, уточнил представитель пресс-службы Мосгорсуда.
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