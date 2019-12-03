РИАМО - 3 дек. На севере и востоке столицы росгвардейцы задержали автомобилистов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по городу Москве.

«На Ленинградском проспекте сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль одной из каршеринговых компаний. Водитель транспортного средства совершал опасные маневры, тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге», - говорится в сообщении.

Правонарушитель не реагировал на требования стражей правопорядка остановиться. Сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль, а водителя задержали. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, и он не мог твердо стоять на ногах.

Позже выяснилось, что 28-летний уроженец Забайкальского края ранее уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение.

На улице Сталеваров другой патруль Росгвардии блокировал автомобиль Mazda 3, за рулем которого находился 40-летний житель Московской области.

Он также находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Оба задержанных переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.