РИАМО - 3 дек. Специалисты ГУП «Мосводосток» ремонтируют Большой Старомарковский пруд, который является частью памятника садово-паркого искусства усадьбы «Архангельское-Тюриково», его площадь свыше 1,83 гектара, говорится в сообщении предприятия.

Пруд также известен по одному из эпизодов фильма «Семнадцать мгновений весны», снятого в начала 1970-х годов.

«В настоящее время пруд входит в зону охраняемых территорий и имеет особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В связи с этим, для реализации поставленных <...> задач по реконструкции водоема, предприятием разработана и согласована <…> проектная документация по запланированным работам», - отмечается в материале.

В ходе работ пруд будет очищен от иловых отложений, рабочие также отремонтируют существующие крепления береговой линии, приведут в порядок прибрежной полосы водоема.

Согласно графику, работы должны быть завершены до конца августа 2020 года.

По итогу жители Москвы получат еще одно уютное место не только для прогулок, но и для проведения досуга.