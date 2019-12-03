РИАМО - 3 дек. В декабре на большей части территории России, в том числе и в столице, средняя температура будет превышать норму, 2019 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдения, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Средняя температура января-ноября в России, в том числе и в Москве, самая высокая в истории наблюдений. В Северном полушарии минувшая осень стала самой теплой в метеорологической истории.

«В России осень 2019 года заметно теплее нормы. <…> В Москве это была третья самая теплая осень в метеорологической летописи после 1938 и 1974 годов. Средняя температура одиннадцати месяцев 2019 года (январь-ноябрь) в Северном полушарии остается второй самой высокой в ранжированном ряду с 1891 года, незначительно уступая аналогичному значению 2016 года», — говорится в сообщении.

В декабре на большей части России, в том числе в Москве, по прогнозу, среднемесячная температура воздуха превысит норму. Таким образом, этот год может стать самым теплым в России и Москве.

Дождливый декабрь и почти аномальное тепло: какое начало зимы ожидает Московский регион>>