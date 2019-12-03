РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Жители подмосковных Люберец 9 декабря смогут принять участие в областном форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Люберчане могут принять участие в областном форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье». Он состоится 9 декабря в 11:00 в доме правительства Московской области», – сказал начальник управления предпринимательства и инвестиций администрации Люберец Павел Коровин.

По его словам, форум направлен на привлечение активного населения к открытию собственного бизнеса. В программе мероприятия: пленарное заседание, дискуссионные площадки, выставка-презентация возможностей для развития бизнеса в Московской области.

«Вход свободный, по предварительной регистрации. Заявки на участие принимаются на сайте до 5 декабря», – заключил Коровин.