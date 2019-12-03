РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. В библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец во вторник открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная Международному дню инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сегодня (3 декабря – ред.) в библиотеке Люберец открылась книжно-иллюстративная выставка «Возможности ограничены, способности – безграничны». Она посвящена Международному дню инвалидов», – говорится в сообщении.

На экспозиции представлено более 10 книг, среди которых классические произведения, биографии и зарубежные издания. На открытии выставки сотрудники библиотеки провели тематические беседы с читателями о важности защиты достоинства, прав и благополучия инвалидов.

«Выставка продлится до 5 декабря», – отмечается в материале.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 года. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства – члены ООН, проводить в этот день мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.

Библиотека находится по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом №49. Телефон: 8(495)503-24-33.