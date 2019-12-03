РИАМО - 3 дек. В финал конкурса на лучший библиотечный проект Подмосковья вошел проект «Мечты сбываются» сельской библиотеки городского округа Воскресенск, результаты будут подведены в середине декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Московской губернской универсальной библиотеке завершилось главное событие «Перезагрузки» в 2019 году - финал конкурса на лучший библиотечный проект. Были представлены самые яркие проекты, достойные призов и тиражирования опыта по всему Подмосковью.

«35 сельских библиотек приняли в нем участие. Заведующая библиотекой №13 села Федино Асия Киямова с проектом «Мечты сбываются», направленным на социальную поддержку и адаптацию многодетных семей и семей мигрантов, достойно представила городской округ Воскресенск», - отмечается в сообщении.

Экспертная комиссия оценивала проекты по пяти критериям: оригинальность идеи, культурная и социальная значимость, эффективность внедрения, возможность тиражирования проекта на других площадках.

Десять лучших проектов Московской области будут объявлены в середине декабря.