РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. В Подольске около 60 человек посетили обучающий семинар «PRO_ЖКХ» во вторник, в рамках мероприятия участникам рассказали об управлении многоквартирными домами, тарифах и утилизации отходов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска во вторник прошел второй обучающий семинар «PRO_ЖКХ» по основам жилищно-коммунального хозяйства. Провела мероприятие представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Ольга Блинова.

«Цель семинара – повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунальных услуг. Впервые данное мероприятие прошло в округе летом текущего года. Это второй по счету семинар, который посетили около 60 человек. Среди участников были жители, представители управляющих компаний Подольска, а также председатели советов многоквартирных домов округа», – сказала представитель комитета по ЖКХ администрации округа.

В рамках семинара Блинова рассказала о правовых основах организации деятельности жилищно-коммунального комплекса, задачах советов многоквартирных домов, тарифах и ценообразовании в ЖКХ, а также о системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Участникам встречи раздали обучающие учебники «Все о ЖКХ», также провели анкетирование на знание основ жилищно-коммунального хозяйства.