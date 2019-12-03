РИАМО - 3 дек. Столичные власти учтут пожелания горожан при формировании перечня мероприятий программы благоустройства «Мой район» на 2020 и последующие годы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Программа «Мой район» реализуется с 2018 года в целях создания максимально качественной городской среды в каждом районе Москвы. С 8 октября по 12 ноября на портале «Активный гражданин» провели голосование, в ходе которого жители определили приоритеты программы. В голосовании приняли участие 201,7 тысячи человек.

«Половина участников голосования считает приоритетом программы «Мой район» создание центров районов – парков, скверов, площадей или набережных, являющихся центром притяжения местных жителей», - говорится в сообщении.

Более трети участников предложили сосредоточиться на создании крупных объектов для жителей нескольких районов. Эти мнения власти учтут при подготовке мероприятий программы в дальнейшем.

В этом году в рамках программы «Мой район» провели благоустройство свыше 2,4 тысячи дворов, а также 200 скверов, парков и других общественных пространств. Более 5,1 тысячи дворов, улиц и территорий соцучреждений получили дополнительные деревья и кустарники.

Кроме того, преобразились более 380 территорий школ и детских садов, отреставрировано семь объектов культурного наследия, текущий и капитальный ремонт затронул свыше 260 объектов культуры.