РИАМО - 3 дек. Повторная перекладка асфальта и плитки в Москве осуществляется за счет подрядчика, который некачественно выполнил работу, а в 2020 году в городе планируют уложить около 22 миллионов квадратных метров нового асфальта, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Порой нас критикуют за то, что мы несколько раз перекладываем плитку, меняем асфальт. Еще раз <…> официально заявляю, что если такие мероприятия есть, то это мы поправляем тех, кто работу выполнил с браком. В рамках контракта за их средства, за их счет выполняются эти мероприятия», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в 2020 году в Москве планируют уложить около 22 миллионов квадратных метров нового асфальта.