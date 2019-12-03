РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 дек. В отношении задержанного в Мытищах пешехода‑нарушителя возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Полицейскому оказана медицинская помощь», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, во вторник в городском округе Мытищи сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», находясь на маршруте патрулирования, на Благовещенской улице увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте. В ходе беседы полицейского с правонарушителем и попытки составить административный протокол, мужчина достал имеющийся при себе кухонный нож и нанес им удар в область шеи сотрудника. При попытке бегства мужчина был задержан.

К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области завершен осмотр места происшествия. С места изъят кухонный нож. Задержанный доставлен в следственный отдел на допрос.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео нападения пешехода на сотрудника ДПС в Мытищах>>