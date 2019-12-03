РИАМО - 3 дек. В вечерний час пик во вторник загруженность улиц и магистралей столицы оценивается в восемь баллов из десяти, пробки на городских дорогах будут расти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На внешней стороне МКАД заторы отмечаются на востоке, юго-востоке, западе, юге и севере, на внутренней – на севере, северо-западе, западе, юго-востоке и востоке. Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо пробки практически замкнули.

Сильно перегружены транспортом и улицы центра города. В частности, пробки зафиксированы на Бульварном кольце, улицах Мясницкой, Тверской, Знаменке, Малой Никитской, Балчуг, в Театральном проезде, на Новой площади, Раушской, Софийской, Устьинской набережных и других.

На вылетных магистралях мегаполиса пробки есть у пересечения с МКАД в сторону области.

К 19:00 загруженность столичных дорог вырастет до девяти баллов, затем начнет снижаться. В 20:00 прогнозируется семь баллов, в 21:00 – пять баллов. А свободными улицы города станут к 22:00.

Ранее московским водителям порекомендовали не пользоваться автомобилями вечером во вторник, так как из-за выпавшего снега и дорожных работ прогнозировались пробки.

На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, ветра и метели, предупреждение действует до утра 6 декабря.