РИАМО - 3 дек. В 2020 году в столице благоустроят ряд вылетных магистралей, в том числе Ленинский проспект и Щелковское шоссе, и ряд небольших переулков в центре, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На 2020 год более 5 <…> тысяч различных объектов (запланировано благоустроить – ред.) - это пять крупных вылетных магистралей: Ленинский проспект от МКАДа до Кравченко, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, очень большая магистраль от Больших Каменщиков через Пролетарский проспект, Липецкая улица до МКАДа будет благоустроена, и Щелковское шоссе», - сказал Бирюков.

Он отметил, что также будут выполнены работы по благоустройству ряда небольших переулков в центральной части города.

«Программа на сегодняшний день сверстана. Программа сверстана с учетом пожеланий москвичей. Сейчас в установленном порядке ведутся мероприятия по получению задания, проектированию, прохождению экспертиз и проведению соответствующих торгов», - добавил Бирюков.