РИАМО - 3 дек. В следующем году в столице планируется закупить 696 вагонов метро, почти 1,5 тысячи автобусов, 300 электробусов и 100 трамваев, при этом большинство москвичей выступают за ускорение обновления подвижного состава, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Свое мнение о новом подвижном составе московского транспорта и темпах его обновления жители высказали на портале «Активный гражданин». Здесь с 8 октября проходит ряд голосований на транспортную тематику.

«83,2% участников голосования считают необходимым ускорить обновление вагонов метро, 77,5% полагают необходимым ускорить замену дизельных автобусов на электробусы», - говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 92% москвичей положительно оценили качество и комфорт новых городских трамваев.

С 2010 года Московский метрополитен закупил свыше 3 тысяч современных вагонов. Доля новых вагонов на линиях достигла 57%. «Мосгортранс» в 2011-2019 годах закупил свыше 8,3 тысячи современных автобусов, коммерческие перевозчики заменили устаревшие маршрутки на 2,1 тысячи современных автобусов. Таким образом парк городских автобусов обновлен на 100%.

С 2018 года в Москве курсируют электробусы. К концу 2019 года их количество достигнет 300 штук. Московский парк трамваев обновили более чем на 70%. К концу года в городе будет работать около 500 новых трамваев.

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы в среднем вырастет на 3% с февраля>>