РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Жители подмосковных Люберец 7 декабря смогут проверить свое здоровье в медучреждениях округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«7 декабря в городском округе Люберцы пройдет заключительный в нынешнем году Единый день диспансеризации. Медицинский осмотр можно пройти в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы с 9:00 до 13:00. На прием нужно взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС», – говорится в сообщении.

В текущем году на прохождение диспансеризации приглашаются жители округа, рожденные до 1980 года включительно, а также в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годах.