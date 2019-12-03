РИАМО - 3 дек. Басманный районный суд столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.
«Да, суд эвакуирован (из-за угрозы взрыва - ред.)», - сказал собеседник агентства.
Ложные сообщения о заминированных судах Москвы стали поступать с 28 ноября. С этого момента анонимки о заложенных бомбах практически каждый день получали от двух до семи столичных судов.
Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии