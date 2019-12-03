РИАМО - 3 дек. Басманный районный суд столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Да, суд эвакуирован (из-за угрозы взрыва - ред.)», - сказал собеседник агентства.

Ложные сообщения о заминированных судах Москвы стали поступать с 28 ноября. С этого момента анонимки о заложенных бомбах практически каждый день получали от двух до семи столичных судов.

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