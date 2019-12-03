РИАМО - 3 дек. Работы по благоустройству территории на Поклонной горе завершили, работы проводили с середины сентября, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы сегодня завершили работы по приведению в порядок Поклонной горы. Это площадь приблизительно <…> 30 гектаров. Памятник готовим к 75-летию Победы», - сказал Бирюков.

Он отметил, что работы по благоустройству территории на Поклонной горе начались с середины сентября.

«Примерно 140 тысяч квадратных метров плит мы подняли, всю брусчатку отчистили и назад положили», - добавил Бирюков.