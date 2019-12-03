РИАМО - 3 дек. В Подмосковье для работы зимой подготовили порядка 4,3 тысячи единиц спецтехники — 98% от общего числа, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Подготовлено 1,1 миллиона тонн противогололедных материалов, при этом «Мосавтодор» обеспечен материалами на весь зимний сезон. Контроль за уборкой дорог ведется через мобильное приложение и систему контроля и планирования дорожной деятельности (СКПДИ). С помощью программы отслеживаются фактический объем и качество выполненных работ», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он также подчеркнул, что уборочную спецтехнику будут отслеживать через региональную навигационно-информационную систему Московской области (РНИС МО). Региональные службы на сегодняшний день уже полностью подключены к РНИС и СКПДИ. Гержик также заметил, что муниципальную технику должны будут подключить к системам до 12 декабря.

Пока не в полном объеме автоматизирована работа техники в РНИС во Власихе, Бронницах, Лотошине, Домодедове, Красногорске, Люберцах и Клину, а также в Дмитровском, Орехово-Зуевском и Одинцовском округах.

Контроль за уборкой автодорог будут осуществлять в специальном оперативном штабе в Центре управления регионом. В нем также будут отслеживать подготовку подъездных дорог к местам массового притяжения и реагировать на обращения жителей на портале «Добродел».

Протяженность региональной и муниципальной сетей дорог составляет 39 тысяч километров.

«В зимний сезон дорожные службы должны постоянно проводить мониторинг дорожной ситуации и обеспечивать выход техники и людей на обработку и уборку дорог за 2-3 часа до снегопада. Контроль за ликвидацией последствий непогоды осуществляется областным Минтрансом в течение 48 часов после снегопада», - добавляется в материале.

Приоритетом является обеспечение порядка на вылетных магистралях и дорогах межмуниципального значения (дороги первой и второй категории). Следом идут дороги для обеспечения проезда экстренных служб, автобусного сообщения, подъезды к вокзалам и аэропортам, дороги к социально-значимым местам.