РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. В подмосковных Люберцах во вторник стартовало профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого госавтоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД со стороны водителей автобусов, говорится в сообщении службы БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения и профилактики нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров с 3 по 9 декабря проводится профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений транспортного контроля по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями, осуществляющими автомобильные перевозки пассажиров.