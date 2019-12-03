РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 дек. Порядка 3 300 школьников и 500 учащихся ПТУ прошли обследование в наркологическом диспансерном отделении ГБУЗ МО МГКБ городского округа Мытищи, сообщила специалист по социальной работе кабинета психопрофилактики и социальной работы наркологического диспансерного отделения ГБУЗ МО МГКБ Елена Яковлева.

Во вторник в городском округе Мытищи состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Одна из профилактических частей наркологического диспансерного отделения ГБУЗ МО МГКБ – это тестирование. После социально-психологического осмотра проходит медицинский, а затем и медицинское тестирование учащихся. В этом году было обследовано 3 300 школьников и 500 учащихся ПТУ. Так как тестирование добровольное дети ходят практически каждый год одни и те же, то в этом году выявлен 1 ребенок, который принимал лекарства от кашля, это не наркомания», – сказала Яковлева.

По материалам дела, с несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности, проведена разъяснительная работа о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия и правовых последствий их совершения. В рамках комиссии также обсудили опасность употребления снюсов.

«Снюс - это пакетик, в котором находится вещество, содержащее никотин. Сигарета содержит разное количество никотина. Когда дети начинают курить сигарету, то первые ощущения обычно головокружение, тошнота. Даже минимальное попадание никотина в организм вызывает какое-то изменение. Содержание никотина в каждом пакетике снюса очень большое. При употреблении никотин поступает в кровь. Снюс опасен тем, что подростки не осознают количество никотина, которое они потребляют и отравление может наступить у любого ребенка с 1 пакетика. Слизистые тоже разъедаются постепенно», – отметила Яковлева.

В соответствии с ФЗ от 26.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организовано проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и родителями.