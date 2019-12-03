РИАМО - 3 дек. На участке с 41-го по 49-й километр трассы М-4 «Дон» в районе Вострякова в Домодедове ночью 7 и 9 декабря будет изменена схема движения из-за монтажа металлоконструкций пролетных строений развязки, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

Монтаж металлоконструкций будет проводиться на развязке М-4 с первым участком Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1).

«На время производства работ ночью 7 декабря с 01:00 до 02:30 движение транспорта по направлению из Москвы будет закрыто», - говорится в сообщении.

А в ночь на 9 декабря в это же время будет перекрыто движение в сторону столицы.

Объехать закрытый участок можно через Каширское шоссе.

Автолюбителям нужно быть внимательными на дороге и следовать указаниям временных знаков.