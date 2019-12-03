РИАМО - 3 дек. АО «Воскресенские минеральные удобрения» проводит традиционную предновогоднюю акцию «Подари ребенку мечту», в ее рамках работники предприятия могут приобрести подарки детям, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в особой заботе и внимании, говорится в сообщении пресс-службы химкомбината.

«На первом этаже заводоуправления установлена новогодняя ель, украшенная детскими рисунками с пожеланиями на Новый год. Каждый сотрудник химкомбината может взять один или несколько рисунков и приобрести подарок, о котором мечтает ребенок. Подарок может быть как личным, так и коллективным: от цеха, отдела, смены», - говорится в сообщении.

В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка вместе с полюбившимися детворе мультгероями Колбочкиным и Вороночкиной передадут подарки и поздравления ребятам от коллектива химиков.

Акция «Подари ребенку мечту» проводится седьмой год подряд. За это время химики уже исполняли желания воспитанников социально-реабилитационного центра, Хорловской школы-интерната, центра диагностики и консультирования, школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году химики подготовят подарки для детей-инвалидов из АНО «Равные возможности».

«На новогодней ели, установленной на предприятии, обращения к Деду Морозу привезти коньки, гоночные машины из конструктора Lego, говорящие куклы, гаджеты, детские музыкальные инструменты, наборы для творчества», - отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «Воскресенские минеральные удобрения» Ирина Филатова.

По ее совам, сотрудники предприятия, выступающие в роли помощников Деда Мороза, подходят к выбору очень тщательно, вкладывая в каждый подарок любовь и добрые пожелания.

«За семь лет проведения акции внутри коллектива прижилась добрая примета: чтобы год был удачным, а все начинания увенчались успехом, нужно исполнить детскую мечту. Мы благодарим всех, кто участвует в этом по-настоящему добром деле!» - подчеркнула Филатова.