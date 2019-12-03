РИАМО - 3 дек. В ЖК «Кварталы 21/19» на юго-востоке Москвы построили детский сад, застройщик получил заключение о соответствии (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Это первый муниципальный детский сад, построенный на территории жилого комплекса в Рязанском районе Москвы. Он рассчитан на 100 мест. Это значит, что после ввода объекта в эксплуатацию сразу 100 малышей смогут посещать детский садик, расположенный рядом с домом», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Двухэтажный детский сад с подземной частью имеет площадь около 1,75 тысячи квадратных метров.

В нем будут четыре групповых, медицинский и пищевой блоки, кружковая зона, зал для музыкальных и физических занятий и другие помещения.

В здании предусмотрены системы видеонаблюдения, аудио- и видеодомофонной связи, а также противопожарная система.

На благоустроенной территории около здания расположились спортивные и игровые площадки, пешеходные дорожки и лавочки.

Также созданы условия для беспрепятственного и удобного передвижения лиц с ограниченными возможностями.

Для жителей комплекса еще запланировано строительство социальных объектов, таких как детские сады на 315 мест, школа на 825 учеников и собственный бульвар.

«Все это позволит повысить комфорт для проживания семей с детьми», - отметила Пятова.

Сейчас в ЖК «Кварталы 21/19» уже работают два частных садика.