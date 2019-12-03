РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 дек. Следователи подмосковного Домодедова предъявили жителю Краснодарского края обвинение в убийстве бывшей супруги, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городскому округу Домодедово ГСУ СК России по Московской области 41-летнему жителю Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги – 46-летней жительницы города Москвы. По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 ноября мужчина прилетел из Краснодарского края для встречи с бывшей супругой, которая состоялась в селе Ям городского округа Домодедово на берегу реки Пахры. В процессе разговора между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес, предположительно бревном, удар по голове бывшей супруге. От полученной травмы женщина скончалась на месте, обвиняемый с места преступления скрылся, после чего улетел обратно по своему месту жительства.

25 ноября прохожий обнаружил тело женщины под плотиной на берегу реки Пахры и сообщил в правоохранительные органы. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к убийству женщины ее бывшего супруга. 29 ноября он был задержан в Краснодарском крае и доставлен в следственный отдел по городскому округу Домодедово.

На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах совершенного преступления. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы.