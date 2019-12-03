РИАМО – 3 дек. В ходе специальной операции российских спецслужб в Москве и Челябинске были задержаны два главаря и семь членов запрещенной на территории РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Задержанные по указанию зарубежных эмиссаров распространяли идеологию террористов, нацеленную на насильственное свержение действующей власти, а также занимались вербовкой местных мусульман и приехавших на заработки трудовых мигрантов», - говорится в сообщении.

По данным ФСБ России, злоумышленники проводили конспиративные мероприятия. В ходе обысков по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.