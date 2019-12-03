РИАМО - 3 дек. В Подмосковье с начала 2019 года улучшено качество водоснабжения более 22,6 тысячи жителей, в рамках губернаторской программы «Чистая вода» введено в эксплуатацию 22 водозаборных узла (ВЗУ), говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Только недавно в Егорьевске ввели сразу девять новых водозаборных узлов. Еще 15 объектов водоснабжения будут запущены в декабре в Озерах, Солнечногорске, Власихе, Чехове, Сергиево-Посадском и Можайском округах.

«В 2019 году в рамках губернаторской программы «Чистая вода» построится и модернизируется 37 водозаборных узлов. Это позволит улучшить качество водоснабжения 70 тысяч жителей региона. В настоящее время годовой план выполнен почти на 60%. По оставшимся объектам в настоящее время проводятся пуско-наладочные работы – они будут введены до конца года», - сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В Центре управления регионом Московской области держат на контроле анализ ситуации с качеством питьевой воды.

На сегодняшний день все крупные города Подмосковья уже обеспечены чистой питьевой водой, а количество обращений в ЦУР на качество питьевой воды снизилось практически до нуля.

Основной акцент губернаторской программы «Чистая вода» в 2019 году сделали на строительстве и модернизации ВЗУ в небольших населенных пунктах, население которых не превышает 5 тысяч человек. В следующем году данную программу продолжат реализовывать на территории области.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года с целью приведения в порядок ВЗУ и прочих очистительных объектов водоснабжения. За 5 лет в регионе было построено и модернизировано порядка 300 водозаборных узлов. Все это позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей.