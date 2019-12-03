РИАМО - 3 дек. На территории столицы в следующем год планируют благоустроить порядка 90 парков по месту жительства, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Парковые территории в городе развиваются невиданными темпами. Если у нас в 2010 году было 130 организованных парковых территорий, то на сегодняшний день их 742. У нас была объявлена программа по созданию парков по месту жительства. Одобрена москвичами, поддержана мэром. Работы эти продолжаются. На следующий год около 90 таких территорий будут благоустраивать», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в 2020 году также будет благоустроено 17 пешеходных зон и более 3,4 тысячи дворовых территорий.

Ранее заммэра подчеркнул, что у москвичей повысился интерес к городским паркам, они стали посещать их в 3,5-4 раза чаще.