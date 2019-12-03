РИАМО - 3 дек. В среду, 4 декабря, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Реализация региональной программы капитального ремонта жилищного фонда на территории Московской области: промежуточные итоги».

На вопросы журналистов ответят:

- генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов;

- председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Юлия Белехова.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

- какова текущая ситуация на территории Московской области по выявлению объектов капремонта? Сколько домов были отремонтированы?

- какую роль в этой работе играют общественные организации?

- сколько проблемных объектов выявили в ходе реализации региональной программы капитального ремонта?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

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