РИАМО - 3 дек. Власти столицы решили в следующем году не поднимать цены на популярные у пассажиров общественного транспорта безлимитные проездные билеты, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На заседании президиума правительства Москвы было принято решение о повышении стоимости билетов на общественный транспорт с февраля 2020 года. В частности, изменения коснутся билета «Кошелек» карты «Тройка», оплаты банковской картой, билета ТАТ, льготных проездных для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов и так далее.

«В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении», - говорится в сообщении.

Повышение стоимости не затронет билеты на все виды транспорта, включая МЦД с зонами «Центральная» и «Пригород», на одни сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней.

Так, стоимость проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД (зона «Центральная»), без лимита поездок останется в 2020 году на следующем уровне: билет на одни сутки - 230 рублей, на трое суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170 рублей, на 90 дней – 5430 рублей, на 365 дней – 19,5 тысяч рублей.

Цены на безлимитные проездные, включающие зону «Пригород» Московских центральных диаметров, составят в 2020 году: билет на одни сутки - 285 рублей, на трое суток - 545 рублей, на 30 дней - 2570 рублей, на 90 дней – 6940 рублей, на 365 дней – 24450 рублей.

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