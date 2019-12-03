РИАМО - 3 дек. В столице на проспекте Мира у дома №95 автомобиль сбил пешехода, который скончался от полученных травм, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Примерно в 13:50 по адресу: проспект Мира, дом 95, автомобилист совершил наезд на пешехода с последующим столкновением с грузовым автомобилем», - говорится в сообщении.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. Водитель машины также пострадал в дорожной аварии.