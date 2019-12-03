РИАМО - 3 дек. На ВДНХ в дни новогодних праздников для жителей и гостей столицы организуют различные мероприятия, в частности, там будет работать традиционная рождественская ярмарка, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Самый большой каток в Европе с искусственным льдом заработал на ВДНХ с 22 ноября, на нем одновременно могут кататься 4,5 тысячи человек.

«В дни новогодних каникул на ВДНХ будет работать традиционная рождественская ярмарка. Территорию Главной выставки страны украсят восемь новогодних елок, световое оформление, арт-объекты и фотозоны», - отмечается в материале.

Кроме этого, планируют провести новогодние шоу, представления и спектакли в доме культуры, Театре сказок и «Москвариуме».

Также взрослые и дети смогут посетить фабрику Деда Мороза, которую откроют в «Доме ремесел», где они будут делать собственными руками поделки и принимать участие в фотосессиях.

На ВДНХ можно будет покататься с семиметровой тюбинговой горки, на собачьих упряжках, детских снегоходах и квадроциклах. А в парке «Останкино» откроются пятикилометровый лыжный прогулочный маршрут и бесплатный каток, в Ландшафтном парке – площадка для игры в футбол.