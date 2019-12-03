РИАМО - 3 дек. Власти Москвы подготовили к зимнему сезону много развлечений в парках города, общее число объектов для занятий спортом составляет свыше 150, горожане смогут покататься на коньках и на тюбингах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Официальное открытие зимнего сезона 2019-2020 годов стартовало 22 ноября в парке Горького.

«В этом году в парках культуры и отдыха работают более 150 объектов для занятий зимними видами спорта и развлечений. Гостей ждут на 38 катках, в том числе на 20 катках с искусственным льдом», - говорится в сообщении.

Для москвичей будут работать бесплатные катки в 11 парках, на которых организуют регулярные занятия, включая 17 секций фигурного катания, 11 хоккейных секций и три школы керлинга. Запланированы 15 хоккейных матчей и турниров, 23 ледовых шоу.

62 трассы общей протяженностью 164,35 километра создадут для любителей лыжных прогулок в парках, будет работать пять всепогодных и 46 освещенных лыжных трасс. Запланированы 23 лыжных забега. Желающие смогут посещать семь лыжных школ. Также в лесопарковой зоне будут обустроены две трассы для скандинавской ходьбы.

А для любителей покататься на тюбингах, ледянках или санках будет работать почти 40 снежных и ледяных горок, две из них – всепогодные. На горках планируется провести пять спортивно-игровых мероприятий, 14 спартакиад и семь флешмобов.

В 75 пунктах проката желающие могут взять в аренду спортивный инвентарь – коньки, лыжи, тюбинги, ледянки, снегокаты, санки и другие.

Всего в нынешнем зимнем сезоне в парках планируется организовать свыше 2 тысяч мероприятий, наиболее интересные – в период зимних каникул, среди них: фестиваль «Путешествие в Рождество» (13 декабря – 12 января) – в восьми парках; Новый год (31 декабря – 1 января) – в 27 парках; Рождество (7 января) – в 23 парках; Масленица (24 февраля – 1 марта) – в 29 парках; «Ночь на катке» (28 февраля) – в 16 парках.