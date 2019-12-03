РИАМО - 3 дек. Более 20 миллиардов рублей планируется выделить в Москве в 2020 году на решение проблем обманутых дольщиков, значительная часть будет направлена на жилой комплекс «Царицыно», сообщил журналистам руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

«Только что принят бюджет на 2020, 2021 и 2022 годы. По настоянию фракции КПРФ выделено 22 миллиарда рублей. Эта сумма будет направлена на решение проблем обманутых дольщиков. Значительная часть средств будет направлена на ЖК «Царицыно», - сказал Зубрилин.

Он добавил, что на сегодняшний день обманутыми дольщиками в Москве остаются более 4 тысяч семей.