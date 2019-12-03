РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 дек. Врачи городской клинической больницы Мытищ применяют новые методики в борьбе с почечной недостаточностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Пациентка с почечной недостаточностью была переведена к нам с высокими цифрами креатинина и мочевины, что потребовало начала экстренной заместительной почечной терапии, и как только ее состояние было стабилизировано, мы выполнили лапароскопическую имплантацию катетера для перитонеального диализа. Отмечу, что данную методику впервые на территории Московской области начали проводить в МОНИКИ. Мы переняли опыт, и тем самым сможем помочь жителям округа с хронической почечной недостаточностью», – сказал заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа, хирург ГКБ Мытищи Дмитрий Воробьев.

Заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации и диализа, хирург Дмитрий Воробьев провел имплантацию катетера для перитонеального диализа пациентке с почечной недостаточностью.

По словам Воробьева, число пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности ежегодно увеличивается. Одним из перспективных методов заместительной почечной терапии является перитонеальный диализ.

«Сейчас в МГКБ выполняют полный спектр вмешательств пациентам с хронической почечной недостаточностью. Это создание временного доступа, имплантация перманентного катетера, имплантация перитонеального катетера, создание артевиозной фистулы. Лапароскопическая операция позволяет человеку находиться в стационаре всего один день. Далее диализ будет проводиться в домашних условиях», – добавил Воробьев.

Основные критерии проведения данного операционного вмешательства – индекс массы тела и отсутвтие спаечных процессов в брюшной полости. Предложенный способ позволяет значительно улучшить результаты лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью путем уменьшения риска развития осложнений.