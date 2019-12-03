Более 400 елочных базаров будет организовано в Московской области в этом году. По большей части они откроются 15 декабря.

К Новому году жители Московской области смогут приобрести отечественные ели и сосны, а также импортные, лапник, букеты из веток, украшения для деревьев, подарочную упаковку.

РИАМО составило карту размещения елочных базаров в Подмосковье в 2019 году. Для того, чтобы подробно рассмотреть карту и узнать, где купить елку, нажмите на кнопку увеличения масштаба карты в левом нижнем углу карты.

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