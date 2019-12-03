РИАМО - 3 дек. Центральный проспект и парк Победы в Зеленограде, а также площадь Киевского вокзала являются знаковыми объектами благоустройства этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Я сегодня хочу обозначить несколько знаковых таких объектов. Допустим, благоустройство Центрального проспекта и парка Победы в городе Зеленограде – это уникальный объект, город «спутник», как мы его называем, это наш административный округ. И там выполнены работы на высочайшем уровне. Если говорить о центре, то площадь Киевского вокзала — примерно 60 гектаров территории», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что на высочайшем уровне были благоустроены территории вдоль Доргомиловской улицы до Третьего транспортного кольца, все сделано по современным стандартам. Бирюков добавил, что в 2020 году около площади Киевского вокзала со стороны Кутузовского проспекта работы по благоустройству будут продолжены.

По его словам, одними из значимых объектов по благоустройству текущего года стали центральные улицы Остоженка, Ильинка, Рождественка с прилегающими к ним переулками.

«На прошлой пресс-конференции мы говорили о проведении в порядок переулков в районе Патриарших прудов – это семь переулков. Они тоже приведены в порядок. Район Чистых прудов, так называемый Театральный квартал, который тоже обустроен и дает возможность комфортно проводить время», - заявил Бирюков.