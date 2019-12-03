В подмосковных Мытищах мужчина напал на полицейского и нанес ему ранение, в настоящее время злоумышленник задержан.
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В подмосковных Мытищах мужчина напал на полицейского и нанес ему ранение, в настоящее время злоумышленник задержан.
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