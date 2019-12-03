РИАМО - 3 дек. Власти Москвы планируют открыть нынешней зимой около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры, традиционно в их число вошли катки, лыжные трассы, горки, а также горожане смогут искупаться в специальных местах для моржевания, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Всего в зимний сезон 2019-2020 годы в Москве будут работать 3920 объектов зимней инфраструктуры, включая: 1418 катков с искусственным и естественным льдом; 388 лыжных трасс общей протяженностью 605 километров; 283 ледяные горки и снежных городка; 1709 универсальных площадок для зимних видов спорта; 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах; 63 места для моржевания», - перечисляется в материале.

Для горожан откроют новые катки в проезде Черепановых, парке «Алтуфьево» и парке «Южный кластер».

По статистике, более чем в пять раз увеличилась популярность объектов зимнего отдыха за последние годы в Москве. В нынешнем сезоне предполагается, что их посетят не менее 50 миллионов человек.