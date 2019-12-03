РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Наибольшее количество макулатуры в рамках экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди школ Люберец собрали учащиеся лицея №4, сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.

Награждение победителей осеннего экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» прошло во вторник в лицее №4.

«Ребята собрали 4,5 тонны макулатуры, и сегодня мы вручили благодарственные письма директору этого учебного заведения Ирине Маренковой и классным руководителям детей, принявших активное участие в экоакции», – сказала Степанова.

Кроме того, представитель регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» вручила школе контейнер для сбора пластиковых крышек.

Весной 2020 года всем учебным заведениям, участвовавшим в экомарафоне, будут начислены экобаллы. Их можно потратить на призовые саженцы, которые ребята вместе с учителями высадят на школьной территории.