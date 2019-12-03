РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Почти 300 единиц специализированной техники подготовили в Люберцах для уборки снега на дорогах и во дворах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В этом году (в 2019 году – ред.) чистоту и порядок на территории муниципалитета (Люберцы – ред.) будут обеспечивать более 290 единиц спецтехники и порядка 1 350 рабочих», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что пескосоляная смесь и реагенты в округе закуплены. Специальные лаборатории проверили их качество, анализ показал, что все допустимые показатели в норме.