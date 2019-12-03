РИАМО - 3 дек. У жителей столицы повысился интерес к московским паркам, они стали посещать их в 3,5 – 4 раза чаще, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы достигли очень серьезных показателей в комфорте городской среды. Надо сказать, что количество пешеходов выросло, в целом, в два раза, а на многих улицах в четыре раза. В десять раз москвичи стали чаще посещать фестивали. Увеличились в два раза кафе на этих улицах. Количество туристов в Москве выросло в два раза. И обороты магазинов и кафе на этих улицах увеличилось приблизительно на 30%. <…> Парки наши москвичи начали посещать чаще примерно в 3,5 – 4 раза», - сказал Бирюков.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице привели в порядок 420 улиц.

По его словам, на благоустройство города тратится около 3,4% от бюджета Москвы, что значительней меньше по сравнению с другими городами мира. Например, Нью-Йорк тратит 10% от бюджета города, Лондон – 7%, Торонто – 9%.