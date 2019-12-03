РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Около 250 учителей из различных муниципалитетов Московской области стали участниками форума молодых педагогов в Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В гимназии №16 «Интерес» Люберец во вторник состоялся областной форум молодых педагогов. В работе форума приняли участие порядка 250 педагогов региона. На форуме присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и представитель министерства образования Московской области Анатолий Жижин.

«Вы занимаетесь хорошим делом – учительством. Я думаю, что вы стали учителями, потому что в свое время какой-то учитель заинтересовал вас. Такие встречи нужны не только для обучения – это еще обмен мнениями и новые знакомства. Хочу пожелать вам одного: чтобы вы смогли посадить то самое зернышко. Чтобы ученики, общаясь с вами, тоже захотели выбрать такую же профессию», – сказал Ружицкий.

На форуме молодых педагогов проводили различные мастер-классы, такие как: «Учим учиться», «Экспериментальная поддержка курса физики в 11 классе», «Урок...да!» и открытые уроки по окружающему миру и литературе.