РИАМО - 3 дек. С 1 февраля 2020 года в столице цена билетов на общественный транспорт будет повышена, она вырастет в среднем на 3%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Решение о повышении стоимости проезда на городском общественном транспорте было принято во вторник на заседании президиума правительства Москвы.

«В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%. По сравнению с 2010 годом, в реальном выражении, с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%», - говорится в сообщении.

Разовая поездка на метро, Московском центральном кольце, МЦД (зона «Центральная») и городском наземном транспорте вырастет на 2 рубля по всем тарифам. По карте «Тройка» (билет «Кошелек») — с 38 до 40 рублей, по тарифу «90 минут» — с 59 до 62 рублей, при оплате банковской картой — с 42 до 44 рублей.

Также повысится стоимость разовой поездки на МЦД (зона «Пригород») и наземном пассажирском транспорте — по билету «Кошелек» карты «Тройка» с 45 до 47 рублей, при оплате билета банковской картой с 49 до 51 рубля.

По билету «Единый» пассажиру за одну поездку с февраля нужно будет заплатить 57 рублей (сейчас 55 рублей), за две поездки – 114 рублей (сейчас 110 рублей). Цена проездного «Единый» на 60 поездок вырастет с 1900 до 1970 рублей.

За разовую поездку по билету ТАТ для проезда в зоне Б (за исключением территории Зеленограда) и на переходном участке между зонами А и Б нужно будет заплатить 47 рублей вместо 45. Если брать билет на 30 дней (нет лимита на поездки) стоимость вырастет с 1140 до 1180 рублей.

На железнодорожном транспорте стоимость проезда поднимется на один рубль, в пределах территории столицы — до 37 рублей, проезд одной зоны за пределами мегаполиса — до 24 рублей.

С февраля также вырастет стоимость льготных проездных для обучающихся. Так, для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов проездной на один месяц на наземный общественный транспорт будет стоить 265 рублей (сейчас 260 рублей), на три месяца — 795 рублей (сейчас 780 рублей). Для этих же категорий льготников стоимость проездного на метро, МЦК и МЦД на месяц повысится с 395 до 405 рублей, на три месяца – с 1185 до 1215 рублей.

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