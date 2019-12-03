РИАМО - 3 дек. В Москве с 1 января 2020 года проиндексируют на 5% ставку платы за содержание жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% – с 18,19 рубля за квадратный метр до 18,86 рубля за квадратный метр. При этом тарифы на газоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение, а также на водоотведение с начала следующего года не изменятся.

«Тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%. При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 года – ниже накопленной инфляции за аналогичный период (рост тарифов – 66,3%, ИПЦ – 70,3%)», - отмечается в сообщении.

В полном объеме будут сохранены все существующие в столице льготы и меры соцподдержки населения по оплате услуг ЖКХ.

Бюджет Москвы на 2020 год включил расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий, традиционно не включаемые в плату за жилищные услуги для населения.