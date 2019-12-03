РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий пожелал жителям городского округа здоровья и благополучия в Международный день инвалидов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберецком дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.

«Международный день инвалидов – это не праздник, но я все равно хочу пожелать вам здоровья, благополучия, и чтобы вы комфортно жили. Международный день инвалидов – важный день, он позволяет нам всем быть вместе», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в городском округе Люберцы проживает свыше 19 тысяч инвалидов, из которых 920 – дети.

«Мы стремимся помочь Вам, это наша задача. Все свои просьбы можете передавать через соцзащиту или свои общественные организации», – пояснил Ружицкий.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 года. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства – члены ООН, проводить в этот день мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.